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МО: ВСУ потеряли до 160 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне ответственности группировки российских войск «Восток» до 160 военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток»
© Газета.ru
«В течение суток противник потерял до 160 военнослужащих, танк Т-64, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину MaxxPro, самоходную артиллерийскую установку Caesar, гаубицу М198, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и восемь автомобилей», — сказал военный.

Марочко сообщил, что ВС РФ контролируют 30% территории Часова Яра

Чехов также добавил, что за прошедшие сутки российские войска отразили контратаку штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Накануне министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что продвижение российских войск в зоне проведения специальной военной операции на Украине значительно ускорилось. По его словам, вся кампания 2025 года ВСУ была фактически сорвана.

Ранее в Минобороны сравнили оружие России и НАТО, применяемое в зоне СВО.

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