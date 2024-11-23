Российские войска взяли под контроль треть Часова Яра

Российские войска контролируют 30% территории города Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, экс-офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

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«В Часовом Яре идут ожесточенные бои. Если мы говорим о территориях, которые контролируются в Часовом Яре, то 60% под контролем вооруженных формирований Украины, 30% контролируют наши подразделения и 10% так называемой серой зоны, которая переходит из рук в руки», — сообщил Марочко.

Он добавил, что российские войска успешно закрепились в наиболее укрепленной, промышленной зоне города.

Названа цель боев ВСУ за Часов Яр

Часов Яр находится на стратегически важной высоте, прикрывая фланг украинской группировки в Донецкой Народной Республике

До этого российские войска продавили оборону украинской армии и дошли до ключевой точки в Часове Яре — огнеупорного комбината, расположенного в центре города.

Ранее Путин описал ситуацию на фронте в районе Часова Яра.