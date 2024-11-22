Описан принцип работы новейшей российской ракеты «Орешник»

Видео, которые запечатлели предполагаемый момент удара ВС РФ новейшей баллистической ракетой «Орешник» по украинскому городу Днепр, позволяют оценить принцип ее действия, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, капитан I ранга в отставке Владимир Гундаров. Он обратил внимание, что на кадрах перед самым моментом удара заметна вспышка над облаками, после которой на землю падают светящиеся объекты.

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Это идет процесс отделения боевой части. Компоновка разделяющихся частей боевого блока в подобных ракетах такова, что элементы отделяются один за другим, — объяснил он.

По словам эксперта, гиперзвуковая скорость боеголовки достигается за счет того, что ракета выводит ее на орбитальную высоту.

К тому моменту она разгоняется до 11 махов и оттуда направляется к цели в коконе горячей плазмы — это дополнительная естественная защита для таких боеголовок. Совершено очевидно, что, преодолевая земную атмосферу, блок теряет скорость, но все равно остается неуязвим для зенитных ракет, — добавил Гундаров.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «Орешник» надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета РФ. Такое заявление глава государства сделал на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений, которое состоялось 22 ноября.