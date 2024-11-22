Описан принцип работы новейшей российской ракеты «Орешник»
Видео, которые запечатлели предполагаемый момент удара ВС РФ новейшей баллистической ракетой «Орешник» по украинскому городу Днепр, позволяют оценить принцип ее действия, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, капитан I ранга в отставке Владимир Гундаров. Он обратил внимание, что на кадрах перед самым моментом удара заметна вспышка над облаками, после которой на землю падают светящиеся объекты.
Это идет процесс отделения боевой части. Компоновка разделяющихся частей боевого блока в подобных ракетах такова, что элементы отделяются один за другим, — объяснил он.
По словам эксперта, гиперзвуковая скорость боеголовки достигается за счет того, что ракета выводит ее на орбитальную высоту.
К тому моменту она разгоняется до 11 махов и оттуда направляется к цели в коконе горячей плазмы — это дополнительная естественная защита для таких боеголовок. Совершено очевидно, что, преодолевая земную атмосферу, блок теряет скорость, но все равно остается неуязвим для зенитных ракет, — добавил Гундаров.
Ранее президент России Владимир Путин назвал «Орешник» надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета РФ. Такое заявление глава государства сделал на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений, которое состоялось 22 ноября.