Стало известно, когда начнется война Китая и Тайваня

В 2025 году многим странам придется столкнуться с проблемами, однако пока они не перерастут в глобальный кризис, заявил в беседе с NEWS.ru президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. По его мнению, одной из точек напряженности станет Китай, на него будут давить США и он постепенно приближается к вооруженному конфликту с Тайванем.

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Президент США Дональд Трамп намерен вести полноценную торговую войну с КНР и Евросоюзом. Она затронет порядка 60% мирового ВВП, и будет масштабнее, чем в 2016 году, во время его первого президентского срока. Повышение пошлин в США больно ударит по Китаю. Пекину придется влить в экономику около $1,4 трлн. Кроме того, на горизонте у КНР война с Тайванем, но она произойдет ближе к 2028 году, — предположил эксперт.

При этом аналитик считает, что в 2025 году может завершиться конфликт на Ближнем Востоке. Однако отношения Ирана и Соединенных Штатов обострятся еще сильнее, уверен Абзалов.

Ранее МИД Китая призвал участников украинского конфликта к сдержанности после взаимных ракетных ударов. Официальный представитель ведомства Линь Цзянь отметил, что необходимо прилагать усилия для скорейшего прекращения огня.