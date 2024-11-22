Эксперт назвал сроки начала Третьей мировой войны

Риск начала Третьей мировой войны за последнее время сильно возрос, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Корнилов. Он не исключает, что глобальный конфликт может развернуться даже в оставшийся период 2024 года.

Стороной эскалации выступают западные страны. Надеюсь, грань, за которой мировая война, они не пересекут. Тем не менее, невозможно отрицать и такой сценарий, — пояснил эксперт.

В мире, отмечает эксперт, есть сразу несколько точек напряженности. Одна из них — в Южно-Китайском море. Однако пока вероятность того, что накал здесь перерастет в полноценные боевые действия, не велика, полагает аналитик.

Предпосылки для конфликта КНР и Тайваня сохраняются десятилетиями. Я не вижу серьезных причин, чтобы они привели к боевым действиям в 2025 году. Тем не менее, западные страны постоянно провоцируют конфликты на ровном месте. Китай сам нападать не будет, да и Тайвань тоже. Но наверняка будет множество провокаций, прежде всего, со стороны государств Запада, — уточнил Корнилов.

Лукашенко считает, что мир стоит на пороге третьей мировой войны

Ранее МИД Китая призвал участников украинского конфликта к сдержанности после взаимных ракетных ударов. Официальный представитель ведомства Линь Цзянь отметил, что необходимо прилагать усилия для скорейшего прекращения огня.