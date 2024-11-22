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Пентагон объявил о корректировке стратегии ядерного сдерживания США

Министерство обороны США запустило пересмотр подходов к ядерному сдерживанию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Пентагон объявил о корректировке стратегии ядерного сдерживания США
© globallookpress.com

Как объяснил заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерной политики Ричард К. Джонсон, такое решение обусловлено наращиванием военного потенциала со стороны Китая и России. Кроме того, причиной также стало отсутствие международных соглашений по контролю над вооружениями после февраля 2024 года.

«Сейчас мы живем в мире, где сталкиваемся с многочисленными ядерными конкурентами, многочисленными государствами, которые наращивают, диверсифицируют и модернизируют свои ядерные арсеналы, а также, к сожалению, отдают приоритет роли ядерного оружия в своих стратегиях национальной безопасности», — сказал Ричард С. Джонсон.