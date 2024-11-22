Пентагон объявил о корректировке стратегии ядерного сдерживания США

Министерство обороны США запустило пересмотр подходов к ядерному сдерживанию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как объяснил заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерной политики Ричард К. Джонсон, такое решение обусловлено наращиванием военного потенциала со стороны Китая и России. Кроме того, причиной также стало отсутствие международных соглашений по контролю над вооружениями после февраля 2024 года.