До Прибалтики за 10 минут: как устроена ракета средней дальности «Орешник»

Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября в обращении к военнослужащим и гражданам РФ сообщил об ударе по Украине новейшей гиперзвуковой ракетой средней дальности «Орешник». Ее испытание в боевых условиях прошло в ходе комбинированного удара по одному из крупнейших оружейных предприятий страны — заводу «Южмаш» в Днепре. В данном случае, уточнил президент, речь шла об ударе баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

© Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Путин рассказал, что «Орешник» атакует цели со скоростью 10 Махов — это около 2,5–3 км/с. Как отметил глава государства, современные системы противовоздушной обороны западного производства не перехватывают подобные объекты. «Это исключено», — подчеркнул президент.

Telegram-канал «Военная хроника» пишет, что в зоне поражения «Орешника» могут оказаться все страны континентальной Европы, «начиная с Польши и Прибалтики до Португалии, а также Великобритания». Кроме того, по данным авторов, под ударом члены НАТО: Финляндия и Швеция. Однако и этим список не ограничивается.

До каких еще государств может дотянуться «Орешник» и как он устроен — в инфографике NEWS.ru.