На Украине заявили, что видели корейцев в Мариуполе

Украинские «источники в сфере безопасности» заявили телеканалу CNN, что видели признаки нахождения в Мариуполе «технических специалистов из КНДР». Каких-либо подробностей и подтверждений не приводится.

«Цель их визита неясна, сказал источник, добавив, что они были в российской форме», — говорится в сообщении.

Как утверждается, также «украинские источники» видели корейцев в Харьковской области.

В Москве заявляли, что сотрудничество России и КНДР не должно никого тревожить. Президент Владимир Путин, комментируя «спутниковые снимки», на которых якобы изображены войска КНДР на российской территории, отмечал, что «снимки — они вещь серьёзная».