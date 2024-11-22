На Украине оценили возможность удара «Орешником» по центру Киева

Российские военные могут нанести удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по центру Киева. Такое развитие событий допустил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, передает «РБК-Украина».

© Lenta.ru

«Такие возможности есть и наше руководство к этому готово. Готовы ли они так идти ва-банк? Я думаю, что после этого (...) "Орешника" они возьмут паузу, чтобы на дипломатическом поле пережимать наших западных партнеров», — отметил Жмайло.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил о применении новейшей российской ракетной системы средней дальности «Орешник». Целью удара стал один из крупнейших военных объектов на территории Украины, расположенный в Днепропетровске.