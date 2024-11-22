ВС РФ активизировались на наиболее опасном для ВСУ направлении: что происходит в Запорожской области

ВС РФ активизировались на Запорожском направлении. Сейчас ожесточенные бои идут в Великой Новоселовки, которая является важным логистическим узлом для ВСУ. Командиры украинских подразделений отмечают успехи российской армии на этом направлении. Что сейчас происходит на этом участке фронта — в материале URA.RU.

ВС РФ активизировали свои силы в Запорожье

На Запорожском фронте российские войска продолжают давить на оборону противника, смещая линию фронта к Орехову. Основные штурмы проходят в районе Великой Новоселки, которая является «чрезвычайно важным узлом обороны юга Украины». Также ожидаются атаки ближе к Днепру, где ВСУ активно строят укрепления, сообщил командир третьей штурмовой бригады «Азов»* (запрещена в РФ и признана террористической) Андрей Билецкий** (внесен в России в список террористов и экстремистов)

Военкор Юрий Котенок сообщил о прорывах к обороне противника вдоль дорог на Шахтерского и Золотой Нивы, где контратаки не принесли успеха ВСУ. В районе Раздольного штурмы российских войск заставили противника стягивать резервы, угрожая его тылам. Также были окружены и уничтожены опорные пункты ВСУ западнее Ясной Поляны, что критично для обороны Курахово. Эти бои могут существенно повлиять на Покровско-Кураховское направление и восточное Запорожье, так как они находятся всего в 20,5 километрах от Днепропетровской области.

ВСУ пытались проникнуть в Запорожскую область

Украинская ДРГ пыталась проникнуть в Запорожскую область под видом беженцев 20 ноября. В тот день на блокпосту в поселке Приазовский российский военнослужащий заметил оружие в микроавтобусе и передал сигнал. В результате его сослуживцы открыли огонь по транспорту, уничтожив двоих диверсантов. Четверо других сбежали, бросив гранаты и устроив перестрелку. Сейчас их разыскивают в лесах возле Мелитополя. На диверсантов распространены ориентировки: они были одеты в гражданскую одежду и вооружены укороченными автоматами.

Ситуация с обстрелами ЗАЭС ухудшилась

Директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что ситуация с обстрелами Запорожской атомной станции ухудшилась по сравнению с прошлым годом. По его словам, 2023 год был относительно спокойным, однако в 2024 году ВСУ начали целенаправленные атаки на критическую инфраструктуру города, что затрагивало и безопасность станции. В этом году повторно фиксировались обстрелы территории станции, включая удары дронов по куполу шестого блока, градирне и другим объектам, чего не наблюдалось с ноября 2022 года.

«Азов» * — запрещенная в России террористическая организация.

Андрей Билецкий** — внесен в России в список террористов и экстремистов.