Путин анонсировал появление у России новых ракет по типу «Орешника»

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в России скоро появится подобные «Орешнику» баллистические ракеты. По его словам, в стране уже почти укомплектована целая линейка ракет средней и меньшей дальности.

«В работе на испытаниях находится несколько систем подобного рода, у нас складывается целая линейка ракет средней и меньшей дальности», — заявил Путин на встрече с представителями Минобороны РФ и ВПК.

Трансляция выступления ввелась на телеканале «Россия 24».

Командующий РВСН Сергей Каракаев заявил, что новейший комплекс «Орешник» может поражать цели на всей территории Европы. Об этом ранее также заявлял военный эксперт Алексей Леонков. Он отмечал, что дальность применения «Орешника» составляет до 5000 километров, это говорит о том, что ракета может поразить любые цели в Западной Европе, а также дотянуться до западного побережья США.

Путин подвел итог испытаний «Орешника»

ВС РФ 21 ноября применили против Украины гиперзвуковую ракету «Орешник», успешно поразив все цели противника. По словам Путина, это был ответ на атаки киевского режима, которые происходят с использованием западного оружия. Он уточнил, что Россия будет зеркально отвечать на все угрозы со стороны Украины и ее союзников.