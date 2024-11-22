Владимир Зеленский сообщил, что Украина просит у «партнёров» поставок систем ПВО, которые смогут сбивать российские ракеты средней дальности. Над этим запросом уже работает украинский министр обороны Рустем Умеров.

«Именно таких систем, которые способны оградить жизнь от новых рисков», — сказал Зеленский, слова которого приводит «СТРАНА.ua».

Как заявил 22 ноября командующий РВСН России Сергей Каракаев, новейший ракетный комплекс «Орешник» может преодолевать любые существующие и перспективные средства противоракетной обороны.