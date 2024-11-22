Путин сообщил о разработке линейки ракетных систем средней и меньшей дальности

В России разрабатываются несколько других ракетных систем, подобных комплексу "Орешник", заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством Министерства обороны и представителями оборонно-промышленного комплекса страны.

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По результатам испытаний они также пойдут в серийное производство, подчеркнул глава государства.

"То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности", - указал он.

Путин поблагодарил разработчиков "Орешника" и сообщил о начале серийного производства ракетной системы. Он обратил внимание, что вооружения у России еще достаточно, чтобы проводить дальнейшие испытания, в том числе в боевых условиях.