«Орешник» может поражать цели на всей территории Европы

Российский комплекс «Орешник» может поражать цели по всей Европе. Об этом заявил главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, передает РИА Новости.

Он отметил, что, если исходить из поставленных задач и дальности действия «Орешника», то он может поражать цели на всей территории Европы.

«Это выгодно отличает его от других видов высокоточного оружия большой дальности», — добавил Каракаев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Путин подвел итог испытаний «Орешника»

По его словам, «Орешник» не имеет сегодня аналогов в мире, а его боевое оснащение позволяет преодолевать любые существующие и перспективные средства противоракетной обороны.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Ракета без ядерного оснащения нанесла удар по одному из военных объектов на территории Украины.