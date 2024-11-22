В Британии испугались, узнав о скорости полета «Орешника»

Лондон получил «леденящее душу» предупреждение из Киева относительно нового российского гиперзвукового комплекса «Орешник». Об этом сообщает британское издание Express.

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Согласно расчетам канала Times of Ukraine, «Орешник» может достичь Польши всего за 12 минут после запуска с территории России, Германии — за 15 минут, а до Великобритании он доберется через 20 минут.

При этом британские журналисты считают, что НАТО занижает потенциальные угрозы, утверждая, что применение «Орешника» Россией не окажет влияния на поддержку Украины со стороны союзников.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

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Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.