Стало известно о намерении реформировать структуру ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют перевести на корпусную систему, которая, как сообщается, позволить сэкономить человеческие и материальные ресурсы. Об этом со ссылкой на источник в войсках сообщает «Укринформ».

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«Мы перейдем на структуру корпус — бригада», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что сейчас Украина не может себе позволить переход на систему корпус — дивизия, которая требует больших затрат.

Отмечается, что концепцию реформирования украинской армии, в соответствии с которой она перейдет на корпусную систему, представят до конца ноября.

Ранее украинские власти создали штаб противовоздушной обороны при ВСУ. Отмечается, что соответствующие ведомства появятся в Киеве, Сумской и Харьковской областях.