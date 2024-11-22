Владимир Зеленский спровоцировал начало конфликта на Украине два года назад и теперь хочет войну во всём мире.

Об этом в своём микроблоге в социальной сети Х (бывший Twitter) заявила украинская журналистка Диана Панченко, передаёт РИА Новости.

«Два года назад Зеленский подверг атаке всю Украину, – возмутилась он. – Теперь он подвергает атаке всю планету!».

При этом она обвинила главаря киевского режима в постоянной лжи и лицемерии.

«Сегодняшнее заседание Верховной рады было отменено. Они боятся ракетного удара. Но им не жалко людей. Какой цинизм!», – резюмировала журналистка.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Панченко обвинила Зеленского и всё правительство Украины в уничтожении генофонда страны