Ударная волна «Орешника» начинает доходить до Запада

Запад вздрогнул после телеобращения Владимира Путина. Очевидно, что его главным адресатом были не россияне, а натовцы, санкционировавшие новый виток эскалации.

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Путин предельно ясно заявил: «Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов».

И первым таким объектом является недавно открытая база натовских противоракет в польском Редзикове, пишут несколько влиятельных изданий.

Россия пригрозила нанести удар по авиабазам США в Польше «передовым оружием» через несколько часов после того, как запустила «пробный шар» по днепропетровскому «Южмашу».

Politico пишет, что база ПРО в Польше уже давно включена в российский список приоритетных целей для нейтрализации. На ней размещены как минимум 24 ракеты наземного базирования Standard Missile-3 (SM-3), а также ЗРК. База, расположенная недалеко от побережья Балтийского моря всего в 230 км от российской границы, фактически функционирует с июля. Но официально была открыта только на прошлой неделе, для чего ждали высокопоставленный десант НАТО.

Британское издание Daily Mail пишет, что польская база – часть противоракетного щита НАТО под названием Aegis Ashore. Он предназначен для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности.

Aegis Ashore использует РЛС слежения, установленные на военных кораблях ВМС США, и систему раннего оповещения в Турции. В Aegis Ashore также входит румынская база Девеселу. Она расположена в юго-западной части страны, всего в 340 км от побережья Черного моря и в 700 км западнее Крыма.

Еще в 2019 г. американцы разместили на румынской базе систему ПВО THAAD. Daily Mail полагает, что в списке российских целей база в Девеселу находится намного дольше, чем польское Редзиково.

Возможности «Орешника», блестяще продемонстрированные сверхточным ударом по «Южмашу», должны заставить нервничать и румын, и поляков. Удар был такой силы, что украинская госпропаганда весь день сообщала о применении межконтинентальной баллистической ракеты.

Пуск, по оценкам самостийных экспертов, был произведен из Астраханской области. Расстояние оттуда до Девеселу составит примерно 1850 км, а до Редзикова – 2450 км. Так что обе натовские противоракетные базы находятся в пределах досягаемости «Орешника».

В ту же ночь были задействованы стратегические бомбардировщики Ту-95МС для пуска крылатых ракет и истребители МиГ-31К, носители гиперзвуковых «Кинжалов». Помимо уничтожения «Южмаша» удалось поразить оперативные цели в Кременчуге и Миргороде.

Удар «Орешником» был нанесён после того, как Украина применила американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow по целям на территории России.

«Добро» дали уходящий на покой президент Джо Байден и британский премьер Кир Стармер. Оба остереглись говорить о своих решениях публично.

При этом, по данным источников Telegraph, именно Стармер лично одобрил удар Storm Shadow по командному центру ВС РФ в Курской области. Более того, навигационные данные и спутниковые снимки, которые облегчили нанесение ударов, были предоставлены киевским военным США, свидетельствует Daily Mail.

Естественно, Москва оценила натовские удары как новый виток эскалации. Украинские и западные эксперты сразу же принялись упражняться в версиях, какую межконтинентальную ракету Россия могла бы применить против ВСУ.

Остановились на РС-26 «Рубеж» на твердом топливе весом 50 тонн, которая была впервые успешно испытана в 2012 году. Она никогда раньше не использовалась в боевых действиях.

Доктор Рут Дейермонд, старший преподаватель теории постсоветской безопасности в Королевском колледже Лондона, сказала в интервью Daily Mail: «Этот удар не имеет очевидной военной ценности. Но это сигнал Западу о том, насколько решительно настроена Россия».

О том, что ВС РФ применили не МБР, а ракету средней дальности, изначально говорил и Маттиас Экен, аналитик по вопросам обороны и безопасности в RAND Europe.