Описан механизм оповещения населения об ударах «Орешником»

Россия будет передавать информацию о запуске баллистической ракетой средней дальности «Орешник» США за полчаса, уже они смогут передать информацию Украине для оповещения населения, такой механизм в разговоре с «Лентой.ру» описал депутат Госдумы Андрей Колесник.

«За полчаса идет автоматическое оповещение американцев по спецсвязи о том, что будет нанесен удар баллистической ракетой. И уже руководства США, Украины должно будет позаботиться о том, чтобы мирные жители не пострадали. За полчаса люди вполне могут покинуть предприятие или военный объект», — объяснил Колесник.

Он подчеркнул, что Россия предоставит Украине возможность обезопасить мирное население, но задача руководства Украины этой возможностью воспользоваться.

«Есть спецканалы, системы оповещения. Есть возможности для того, чтобы люди покинули объект, который будет атакован. Важно, чтобы ими не пренебрегали», — заключил депутат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о проработке механизмов оповещения граждан Украины об ударах баллистическими ракетами.