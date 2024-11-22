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ВСУ получили от Германии крупную партию автономных БПЛА с ИИ

ВСУ получили от Германии партию из четырех тысяч автономных беспилотников с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Times.

ВСУ получили от Германии тысячи дронов с ИИ
© globallookpress.com

Отмечается, что такие БПЛА могут самостоятельно выбирать цели для атак. Согласно сообщению источника, это стало причиной дискуссии об этичности использования подобного оружия — критики таких технологий называют подобные дроны «роботами-убийцами».

«На этой неделе дискуссии обострились после того, как Германия сообщила, что отправляет Украине четыре тысячи автономных дронов», — отмечает издание.

При этом в Times также добавили, что в отправленных БПЛА решение об атаке все же принимается человеком.

Ранее Швеция решила выделить Украине более двух миллиардов долларов военной помощи.

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