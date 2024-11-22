ВСУ получили от Германии тысячи дронов с ИИ

ВСУ получили от Германии партию из четырех тысяч автономных беспилотников с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Times.

Отмечается, что такие БПЛА могут самостоятельно выбирать цели для атак. Согласно сообщению источника, это стало причиной дискуссии об этичности использования подобного оружия — критики таких технологий называют подобные дроны «роботами-убийцами».

«На этой неделе дискуссии обострились после того, как Германия сообщила, что отправляет Украине четыре тысячи автономных дронов», — отмечает издание.

При этом в Times также добавили, что в отправленных БПЛА решение об атаке все же принимается человеком.

Ранее Швеция решила выделить Украине более двух миллиардов долларов военной помощи.