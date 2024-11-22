Запад расценил удар новейшей баллистической гиперзвуковой ракетой "Орешник" по объекту военно-промышленного комплекса на Украине как смертоносное послание в адрес НАТО. Об этом сообщает Associated Press.

"Новая баллистическая ракета, выпущенная Россией, поразила военно-промышленный объект в городе Днепропетровск в центральной части Украины, но ее настоящей миссией было донести до НАТО новое смертоносное послание", - говорится в публикации.

Пуск "Орешника", как утверждает AP, стал первым случаем применения такой ракеты в каком-либо конфликте.

Напомним, в минувший четверг ВС России нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военному заводу на Украине. Как подчеркнул в своем заявлении президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на ракетную атаку оружием стран-участниц НАТО.

Кремль, в свою очередь, отмечал, что Москва "в явочном автоматическом режиме" предупредила Вашингтон за 30 минут до пуска "Орешника".

В Британии оценили вероятность удара «Орешника» по ЕС

"Орешник" - новое поколение российских гиперзвуковых ракет средней дальности. Они способны поражать цели на расстоянии 1000-5500 километров. Одним из первых таких комплексов был РСД-10 "Пионер", созданный в СССР. После подписания с США договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности все комплексы были сняты с вооружения и уничтожены.