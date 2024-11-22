Мощный удар Израиля по жилому дому в Бейруте попал на видео

Удар израильской ракеты по жилому дому в Бейруте попал на видео. Кадры опубликовало агентство Ruptly в Telegram-канале.

Снаряд попал в многоэтажный дом. После взрыва здание стало рушиться, а в воздух поднялось огромное количество пыли. Информации о пострадавших и погибших пока нет.

Ранее СМИ сообщали, что истребители израильских ВВС нанесли по меньшей мере два ракетных удара по предполагаемым объектам шиитской организации «Хезболла» в районе Шиях, который считается одним из самых густонаселенных в ливанской столице. ТАСС со ссылкой на источник в службе гражданской обороны писал, что в результате атаки оказался полностью разрушен один из многоэтажных домов напротив торгового центра Beirut Mall

Отмечалось, что сведений о пострадавших среди мирных граждан нет. Жителей срочно эвакуировали из опасных районов после предупреждения от израильской армии.