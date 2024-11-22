Российские военные за неделю освободили семь населенных пунктов в ДНР. Об этом заявила пресс-служба Минобороны РФ в еженедельной сводке, которую опубликовали в Telegram-канале ведомства.

По подсчетам министерства, группировка войск «Север» нанесла украинской армии потери в 2 620 человек. Потери противника в зоне ответственности группировки «Юг» — 3 845 военных, в зоне ответственности группировки «Запад» — свыше 3 210, в зоне ответственности «Востока» — до 975 военных. В результате действий группировки «Центр» потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысили 2 680 военных, а в результате действий «Днепра» — до 530 бойцов и четыре полевых склада с боеприпасами. Кроме того, 82 украинских военнослужащих сдались в плен, причем 52 из них — на курском направлении.

Также российские войска с 16 по 22 ноября нанесли один массированный и 30 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе «Кинжалами» и беспилотниками. Средства ПВО сбили ракету «Нептун», пять ракет ATACMS производства США, две крылатые ракеты Storm Shadow британского производства, 16 управляемых французских авиабомб Hammer, 18 реактивных снарядов HIMARS, а также 642 беспилотника самолетного типа.