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Mash: диверсанты ВСУ попытались проникнуть в Запорожскую область

Украинская ДРГ пыталась проникнуть в Запорожскую область под видом беженцев с Украины.

Украинскую ДРГ обнаружили в Запорожской области
© globallookpress.com

Как сообщает Mash, на блокпосту у диверсантов нашли оружие и началась перестрелка. Сейчас врагов ищут в лесополосе у Мелитополя.

Двух бойцов ликвидировали на месте, ещё четверым удалось убежать. В ориентировке сказано, что они одеты в гражданскую одежду и вооружены укороченными автоматами.

Ранее жительницу Запорожской области приговорили к 14 годам за госизмену.

Также сотрудники ФСБ задержали молодого человека, который передавал украинской разведке данные о деятельности оборонного предприятия в Центральной России.

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