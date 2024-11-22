Украинскую ДРГ обнаружили в Запорожской области

Украинская ДРГ пыталась проникнуть в Запорожскую область под видом беженцев с Украины.

Как сообщает Mash, на блокпосту у диверсантов нашли оружие и началась перестрелка. Сейчас врагов ищут в лесополосе у Мелитополя.

Двух бойцов ликвидировали на месте, ещё четверым удалось убежать. В ориентировке сказано, что они одеты в гражданскую одежду и вооружены укороченными автоматами.

Ранее жительницу Запорожской области приговорили к 14 годам за госизмену.

Также сотрудники ФСБ задержали молодого человека, который передавал украинской разведке данные о деятельности оборонного предприятия в Центральной России.