Германия выразила сожаление из-за решения Киева по противопехотным минам

Германия выразила сожаление из-за решения Украины применять противопехотные мины
Решение Украины применять противопехотные мины в конфликте достойно сожаления, заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.
Его цитирует РИА Новости.
«То, что Украина решила пойти на этот шаг и видит в нем преимущество в войне, достойно сожаления», — сказал дипломат на брифинге членов немецкого правительства.
Ранее Министерство иностранных дел Бельгии осудило использование американских противопехотных мин Украиной.