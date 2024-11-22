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Германия выразила сожаление из-за решения Украины применять противопехотные мины

Решение Украины применять противопехотные мины в конфликте достойно сожаления, заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.

Германия выразила сожаление из-за решения Киева по противопехотным минам
© РИА Новости

Его цитирует РИА Новости.

«То, что Украина решила пойти на этот шаг и видит в нем преимущество в войне, достойно сожаления», — сказал дипломат на брифинге членов немецкого правительства.

Ранее Министерство иностранных дел Бельгии осудило использование американских противопехотных мин Украиной.

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