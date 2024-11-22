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Алаудинов назвал причину слухов о солдатах КНДР на СВО

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов показал в своем Telegram-канале этнического корейца Диму, который служит в спецподразделении и «стал причиной переполоха на Украине, в США и Европе».

Осенью 2024 года в СМИ появились сообщения об отправке в Россию северокорейских военных. В Кремле эту информацию не подтвердили. Представитель КНДР в ООН назвал сообщения «беспочвенными слухами», направленными на очернение имиджа КНДР и подрыв сотрудничества страны с Россией.

Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что у американских властей есть доказательства отправки северокорейских военных в Россию. А в середине ноября глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что северокорейские солдаты уже «буквально» участвуют в боях с ВСУ.

В своем видеоролике командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отметил, что принял решение посетить отряды, и показал бойцов, которые служат в подразделении. На видео Алаудинов подозвал к себе одного из военных, спросив, кто он по национальности и откуда родом. Тот ответил, что он корец, его зовут Дима и он уроженец Сахалина.

«И вот из-за этого корейца, который у нас в «Ахмате», переполошилась вся Украина, вся Америка и вся Европа», - со смехом сказал Апти Алаудинов.

Он добавил, что командир одного из отряда спецназа «Ахмат» имеет позывной Хохол. По национальности он украинец.

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