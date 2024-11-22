Ракета средней дальности «Орешник» достигнет Европы при запуске с юго-запада РФ. Об этом пишет британское издание The Guardian.

По мнению источников The Guardian, теоретическая дальность полета этой ракеты — 5500 км.

«Этого достаточно, чтобы достичь Европы с юго-запада России, откуда она была запущена, но не США», — сообщает издание.

До этого Минобороны России отчиталось об ударе «Орешником» по ОПК в Днепропетровске.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам, дружественным странам и неприятелям сообщил об ударе баллистической ракетой «Орешник» по оборонному предприятию в Днепре. Российский лидер отметил, что испытания прошли успешно, а цель пуска была достигнута.

Шольц отреагировал на удар «Орешником» по Украине

На территории Днепра «Орешник» поразил один из крупнейших промышленных комплексов, который производит ракетную технику и другое вооружение. По словам Путина, современные системы противовоздушной обороны не спасают от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.