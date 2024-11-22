В Минобороны РФ заявили, что цель удара «Орешником» по украинскому военному объекту была достигнута. Об этом сообщается в новой сводке российских военных.

В сообщении подчеркивается, что 21 ноября в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по российским объектам ВС РФ нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Военные отметили, что баллистическая ракета средней дальности «Орешник» впервые была применена в боевых условиях.

«Цель пуска достигнута. Все боевые блоки достигли объекта поражения», - заявили в Минобороны.

Военные отметили, что также было нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, а также националистических формирований и иностранных наемников.

Шольц отреагировал на удар "Орешником" по Украине

Президент РФ Владимир Путин сообщил 21 ноября, что Россия провела боевое испытание одной из новейших баллистических ракетных систем средней дальности «Орешник». Удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении был нанесен по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш».

Президент России заявил, что американские системы ПВО будут бессильны перед новой ракетой, летающей со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука. Путин предупредил, что Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять собственные вооружения против российских объектов.