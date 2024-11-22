Минобороны впервые раскрыло детали удара «Орешником» по Украине
Минобороны России впервые раскрыло детали удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Подробности операции сообщили журналистам.
Удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске был нанесен в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по территории России.
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«Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник"», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута. Помимо того, поражение удалось нанести пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.