Минобороны впервые раскрыло детали удара «Орешником» по Украине

Минобороны России впервые раскрыло детали удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Подробности операции сообщили журналистам.

Минобороны впервые раскрыло детали удара «Орешником» по Украине
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Удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске был нанесен в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по территории России.

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«Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник"», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута. Помимо того, поражение удалось нанести пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

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