Удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении привел к разрушениям в цехах украинского завода «Южмаш». Об этом пишет газета «Московский комсомолец».

«Орешник» был применен в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях. Президент России Владимир Путин заявил, что средств противодействия этой системе на сегодняшний день нет.

Территория завода «Южмаш» в Днепре до сих пор оцеплена сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Туда никого не пускают, кроме военных специалистов, отмечает газета.

При этом очевидцы, слова которых приводят Telegram-каналы, в том числе и «Партизан», сообщили, что на «Южмаше» пробиты три подземных этажа по 6 метров каждый. В них складировались натовские детали и оснастка для баллистических ракет малой дальности, «которые можно было выдать за украинские».

Также боевые части «Орешника» попали по цехам украинского завода, где делают ОТРК «Гром-2» и дальние БПЛА, говорится в статье.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что российские военные проработают механизм предупреждения мирных жителей Украины о применении ракеты «Орешник».