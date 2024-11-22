На Западе предложили вернуть Украине ядерное оружие

Ряд чиновников из США и Евросоюза предложили вернуть Украине ядерное оружие. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

По информации издания, американские и европейские должностные лица обсуждают сдерживание в качестве возможной гарантии безопасности для Украины. Отмечается, что оно может принять форму запасов конвенционального оружия на территории страны.

«Некоторые чиновники даже выдвинули вариант возвращения (президентом Джо) Байденом Украине ядерного оружия, которое было у нее изъято после распада Советского Союза», — пишет NYT.

При этом газета отмечает, что подобный шаг сложно реализуем. Кроме того, он грозит повлечь за собой «серьезные последствия».

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В начала ноября The Times сообщила, что Киев может создать простую ядерную бомбу, если избранный президент США Дональд Трамп перестанет оказывать помощь украинским войскам. При этом советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк опроверг подобные планы, поскольку появление ядерного оружия у Украины существенно не изменит ситуацию в зоне боевых действий.