На Западе предложили вернуть Украине ядерное оружие

Некоторые чиновники из США и ряда стран Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие, от которого республика отказалась после распада СССР в 1991 году. Об этом сообщает газета The New York Times.

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Авторы статьи отмечают, что такой шаг сложно осуществим и грозит «серьезными последствиями».

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что для успешного прекращения конфликта Киев и его союзники должны переломить ситуацию на линии фронта и создать условия для переговоров.

По словам экс-министра, Украина должна иметь достаточный резерв огневой мощи для предотвращения любых нарушений режима прекращения огня, например, арсенал дальнобойного оружия, чтобы нанести немедленный удар в случае возобновления Россией боевых действий.

На этой неделе президент Украины обратился к союзникам и призвал их к более жесткой реакции после того, как Россия применила новую баллистическую ракету «Орешник». По его словам, необходимо реагировать, «принуждать Россию к подлинному миру, который возможен только благодаря силе». В противном случае, считает Зеленский, «бесконечные российские удары» продолжатся.