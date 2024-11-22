Названы два варианты развития СВО после применения «Орешника»

Доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что в ближайшее время западные страны либо «одумаются и пойдут на попятную», либо украинский кризис превратится в глобальный конфликт. Об этом он рассказал порталу News.ru.

Перенджиев прокомментировал первое применение Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУ американскими и британскими ракетами. Удар был нанесен по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш». Для атаки использовалась ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

По мнению Перенджиева, запуск «Орешника» и изменение ядерной доктрины России уже повлияли на Запад. Он отметил, что удар «Орешником» был мощным и пришелся по «огромной» площади.

«Как говорил Владимир Путин, правда совсем по другому поводу, что они забегали как тараканы. С одной стороны, они надеялись, что разрешение наносить удары вглубь России наведут на нас страх и ужас. Но они получили очень жесткий ответ», - подчеркнул эксперт.

Как отметил Перенджиев, президент РФ Владимир Путин четко указал, что удар может быть нанесен не только по украинским объектам, но и по объектам стран, которые поставляют оружие ВСУ. Эксперт добавил, что даже «подземные корпуса» не спасут от удара таким оружием.

Шольц отреагировал на удар «Орешником» по Украине

По мнению Перенджиева, в ближайшее время украинский кризис будет развиваться по одному из двух сценариев: либо отказ Запада от эскалации, либо превращение конфликта в глобальную конфронтацию.