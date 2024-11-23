Рогов: Российские войска вошли в Раздольное в ДНР

Российские войска вошли в поселок Раздольное на западе Донецкой народной республики, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, в данный момент в поселке идут активные штурмовые действия наступательного характера, передает РИА «Новости».

Рогов добавил, что российские бойцы взяли под огневой контроль трассу, по которой проходило снабжение украинской группировки в Великой Новоселке. Великая Новоселка, по его словам, была превращена украинскими силами в крупный командный и

логистический пункт.

В четверг стало известно, что российские войска отодвинули линию фронта на Времевском направлении, освободив 18 кв. км, в том числе более 8 кв. км по направлению к Раздольному и около 10 кв. км к Великой Новоселке. Также сообщалось, что российские силы подошли к ключевой трассе, ведущей из Запорожья в Великую Новоселку в ДНР, фактически перерезав ее и взяв под огневой контроль, что ограничивает снабжение украинской группировки.