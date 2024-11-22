Наемника из Грузии объявили в международный розыск

Наемника из Грузии Георгия Ахалая объявили в международный розыск за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Донецкой Народной Республики (ДНР).

40-летнего Ахалая заочно обвиняют по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По версии следователей, с марта по май 2022 года он прибыл на Украину и добровольно вступил в Грузинский национальный легион*. В его составе наемник участвовал в боях до августа 2024 года. По информации правоохранителей, мужчина получил вознаграждение, эквивалентное более чем 2 млн рублей.

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Суд заочно избрал Ахалаю меру пресечения в виде ареста. Уголовное дело направили в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

*организация признана в России террористической и запрещена