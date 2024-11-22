Песков рассказал, как мирных жителей Украины будут уведомлять об ударах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные проработают механизм предупреждения мирных жителей Украины о применении ракеты «Орешник». Об этом сообщает ТАСС.

Уходящий в отставку президент США Джо Байден ранее разрешил Украине наносить удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS. Россия в ответ провела боевое испытание одной из новейших баллистических ракетных систем средней дальности «Орешник».

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Удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении был нанесен по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш». Президент России Владимир Путин заявил, что средств противодействия «Орешнику» на сегодняшний день нет. Путин отметил, что РФ будет заранее предупреждать мирных жителей в случае применения таких систем, как «Орешник».