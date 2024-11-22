Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что он против передачи Киеву крылатых ракет Taurus и никогда не одобрит нанесения ударов немецким оружием вглубь территории РФ.

Выступая с речью на конгрессе Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине, германский канцлер напомнил, что уже говорил это, и подтвердил, что "не хочет поставлять Украине крылатые ракеты, которыми можно наносить удары далеко вглубь российской территории".

Он также заявил, что СДПГ "будут сочетать осторожность и ясную поддержку Украины". По его словам, "граждане Германии испытывают страх и обеспокоенность", и он "привержен тому, чтобы не способствовать еще большей эскалации".

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Напомним, что Зеленский постоянно просит у Берлина ракеты Taurus, которые способны наносить удары на расстоянии в 500 км. Но Шольц всякий раз отвечал, что передача подобных систем вооружения повлечет за собой серьезный риск эскалации.

Новая дискуссия о поставках Taurus разгорелась в ФРГ после того, как Байден дал разрешение бить с территории Украины вглубь РФ баллистическими ракетами ATACMS.