Нечем ответить: на Украине отреагировали на удар российской ракетой «Орешник»
Украинская армия не сможет ничем ответить на российскую ракету «Орешник», которая была впервые использована против оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске.
С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Роман Костенко, курирующий вопросы национальной безопасности, обороны и разведки.
«Нам нечем ответить на такой вид вооружения», — сказал он журналистам New York Times.
В то же время украинский нардеп заявил, что Киев не будет менять тактику ведения боевых действий в конфликте с Россией.
Китай выступил с заявлением после вечернего видеообращения Путина
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия впервые применила межконтинентальную баллистическую ракету с гиперзвуковым безъядерным оснащением «Орешник», ударив по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
Ранее стало известно, что на фоне этих событий 26 ноября состоится экстренное заседание Совета Украина — НАТО.