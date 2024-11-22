Украинская армия не сможет ничем ответить на российскую ракету «Орешник», которая была впервые использована против оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске.

С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Роман Костенко, курирующий вопросы национальной безопасности, обороны и разведки.

«Нам нечем ответить на такой вид вооружения», — сказал он журналистам New York Times.

В то же время украинский нардеп заявил, что Киев не будет менять тактику ведения боевых действий в конфликте с Россией.

Китай выступил с заявлением после вечернего видеообращения Путина

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия впервые применила межконтинентальную баллистическую ракету с гиперзвуковым безъядерным оснащением «Орешник», ударив по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Ранее стало известно, что на фоне этих событий 26 ноября состоится экстренное заседание Совета Украина — НАТО.