Новые российские ракеты могут стабилизировать ситуацию, а также предотвратить более масштабную войну.

Об этом РИА Новости заявил председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед.

«Путин дал правильный ответ, это достойный ответ, это поможет стабилизировать ситуацию и предотвратить все более масштабную войну», — сказал сенатор.

Накануне эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин заявил, что российская баллистическая гиперзвуковая ракета «Орешник» может стать весомым козырем, который позволит завершить конфликт на Украине.

Орбан выступил с предупреждением к Западу после слов Путина об "Орешнике"

21 ноября Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.