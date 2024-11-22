Философ Александр Дугин обратил внимание на то, что западные элиты не ужаснулись из-за боевого испытания Россией новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник». Его слова приводит «Царьград».

Накануне президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что в ответ на удары Киева западным дальнобойным оружием по объектам в Курской и Брянской областях Россия испытала новейшую ракетную систему «Орешник». После чего западные СМИ вышли с заголовками - «Путин грозит мировой войной».

По мнению Дугина, первая реакция на «Орешник» говорит о том, что «либеральные элиты Запада не ужаснулись». При этом, по его мнению, логичным решением для России было бы нанесение еще одного удара, чтобы перехватить инициативу.

«Для врага очень важно, чтобы эскалацией - ее ритмом, скоростью, логикой, таймингом - управлял именно он. До последнего так и было. И это порождало у Запада чувство безнаказанности», – объяснил свою позицию философ.

В свою очередь профессор ВШЭ, автор информационно - аналитического канала «Политджойстик» Марат Баширов обратил внимание на то, что в мировой политике сейчас сложился треугольник «Путин – Байден – Трамп». И сейчас команда действующего президента США Джо Байдена «затеяла операцию» по осложнению переговоров между Москвой и Вашингтоном.

«Трампу могут не позволить сесть в кресло президента США, и мы готовимся к этому», - добавил он.

Ранее недавно избранный президент США Дональд Трамп обещал положить конец конфликту на Украине «за 24 часа». Он заявлял, что может сделать это еще до своей инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

Орбан выступил с предупреждением к Западу после слов Путина об "Орешнике"

Сообщалось, что советники Трампа уже представили ему план прекращения украинского кризиса. По их задумке, Украина сможет получить больше оружия только в том случае, если согласится на переговоры. Также советники Трампа предложили прекращение огня на основе линий соприкосновения, которые будут преобладать к моменту переговоров.