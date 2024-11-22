Депутат Рады заявила о жалобах военных на вымогательство в ВСУ

Украинские военные жалуются на вымогательство и коррупцию, процветающие в ВСУ, рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход.

Издание "Телеграф" попросило депутата назвать главные жалобы, с которыми военные обращаются к ней в парламентскую временную следственную комиссию по вопросам нарушения законодательства в Минобороны и Вооруженных силах Украины.

"Коррупция в армии, вымогательство денег с ребят, недопущение к прохождению ВЛК (военно-врачебной комиссии - прим. ТАСС) и лечению. А чаще всего это невыплата денежного довольствия или же выплата в неполном объеме. [Вымогают деньги] за отпуск, за то, чтобы не идти на передовую, чтобы пойти на ВЛК, чтобы отпустили на несколько дней отдохнуть. Есть история, когда собирали деньги с ребят, чтобы выравнять уровень заработных плат с командованием. То есть они [командование] не на передовой, не получают "сотку" (100 тыс. гривен доплаты "боевых", $2,5 тыс. - прим.ТАСС), и они собирали с ребят деньги для выравнивания своих заработных плат", - сказала Скороход.

По ее словам, в разных регионах вымогаются разные суммы - от $10 тыс. и выше, в зависимости от "услуги".