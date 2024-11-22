Озвучена уникальная особенность «Орешника»

По мощности удара российская ракета «Орешник» не имеет аналогов в мире, рассказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Уникальную особенность оружия специалист озвучил в беседе с «Лентой.ру».

«Во-первых, это оружие гиперзвуковое, то есть оно летит очень быстро. Такое оружие не у каждого государства в принципе имеется. Но дело тут не только в том, что оно гиперзвуковое. Здесь речь идет о мощности удара. По мощности сейчас "Орешник" действительно не имеет аналогов. Обычно взрыв может быть большой, но речь идет о какой-то точке. Здесь же не точка, а мощный взрыв на всей площади. Такого оружия ни у кого нет», — рассказал Перенджиев.

При этом военный эксперт отметил, что демонстрация Россией работы «Орешника» не означает, что модернизация оружия закончилась.

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«Это еще не завершенный вариант этого оружия. То есть оно может модернизироваться по мощности и по эффективности. Вот что нужно понимать прежде всего Западу», — заключил он.

21 ноября президент России Владимир Путин во время обращения к жителям страны заявил, что Москва в качестве ответа на атаки американскими и британскими ракетами большой дальности нанесла по объектам на Украине удар новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник».