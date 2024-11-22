Россия поставила Северной Корее оборудование для укрепления противовоздушной обороны республики.

Об этом заявил начальник управления национальной безопасности в администрации президента Южной Кореи Син Вон Сик в эфире телеканала SBS, передает РИА Новости.

«Насколько нам известно, Россия для укрепления слабой сети противовоздушной обороны Пхеньяна предоставила Северной Корее соответствующее оборудование и зенитные ракеты», — цитирует его агентство.

По словам Сика, российская помощь связана с отправкой КНДР военных в Россию.

Кроме того, он заявил, что после неудачного запуска КНДР своего спутника в мае этого года из России в республику поступают «некоторые военные технологии».

Путин ответил на вопрос о присутствии военных из КНДР в зоне спецоперации

11 ноября КНДР официально ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.

Он включает 23 статьи и охватывает не только вопросы военной помощи, но и сотрудничество в таких областях, как торговля, экономика, инвестиции, наука и технологии.