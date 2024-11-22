Названа главная характеристика российской ракеты «Орешник»

Российская ракета «Орешник» обладает скоростным потенциалом в 10 Махов и фактически является несбиваемой, рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Главные характеристики «Орешника» специалист назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее бразильский политолог Жована Бранку заявила, что применение ракет «Орешник» стало предупреждением НАТО. По ее словам, Москва призвала альянс избегать большей эскалации украинского конфликта.

«Это не межконтинентальные ракеты, а ракеты среднего радиуса действия. (...) Самое главное — это их скоростные характеристики, которые составляют 10 Махов, 3 километра в секунду. (...) Дальность может варьироваться от величины заряда, а заряд большой мощности с раздельными боеголовками, как мы вчера увидели. Это первое боевое испытание этой ракеты, которое было успешным. Дальность может достигать нескольких тысяч километров», — рассказал Дандыкин.

Сбивать эти ракеты очень тяжело, они вообще несбиваемые никакими средствами противоракетной и противовоздушной обороны. Я думаю, что так и будет в ближайшие годы —Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил с обращением к населению страны. Он заявил, что 19 ноября по территории России нанесли удары шестью ракетами ATACMS, а 21 ноября — системами Storm Shadow и HIMARS. Путин заявил, что в качестве ответной меры Россия нанесла по объектам Украины удар новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

Forbes описал новую российскую ракету «Орешник»

Кроме того, глава государства назвал условие для развертывания ракет средней и меньшей дальности в конфликте на Украине. По его словам, это произойдет в случае совершения Западом аналогичных действий.