Россия предупредила США о намерении произвести запуск, после чего ударила новой баллистической ракетой «Орешник» по цели на Украине.

Об этом сообщает журнал Forbes.

«Кажется, что она доставила все боеголовки», — написал автор статьи.

По его словам, высота и скорость объекта свидетельствуют о том, что это была баллистическая ракета.

Отмечается, что изначально оружие ошибочно приняли за межконтинентальную баллистическую ракету, однако позже стало понятно, что речь идет о баллистической ракете средней дальности.

Западные СМИ заявили о "суровом предупреждении Путина"

Агентство Bloomberg сообщило, что Украина может запросить у США противоракетный комплекс THAAD корпорации Lockheed Martin для якобы возможного «противодействия» российским ракетам «Орешник».

21 ноября президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.