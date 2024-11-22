На фоне обрушения фронта Украина оказалась в самой сложной ситуации за все время конфликта с Россией.

Об этом заявил в интервью для «Украинской правды» основатель и экс-глава полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Андрей Билецкий.

«Действительно, сейчас самая сложная ситуация почти за три года конфликта. Причин много: недостаток личного состава, недостаточный уровень подготовки», — заявил военный.

Он выразил уверенность, что недостаток мотивации в украинских войсках наблюдается ни от не хватки патриотизма, а из-за низкого уровня работы командующего состава.

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Ранее Билецкий назвал сильные стороны Российской армии. Среди наиболее сильных сторон российских войск он назвал воздушно-космические силы (ВКС) и артиллерию.

* признан террористическим и запрещен в России.