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Brasil247: применение Россией "Орешника" повергло НАТО в отчаяние

Применение Россией ракетной системы "Орешник" повергло страны НАТО в отчаяние, считает эксперт бразильского портала Brasil247 Пепе Эскобар.

Раскрыта реакция НАТО на применение Россией «Орешника»
© Unsplash

По его словам, альянс и США в случае совместных действий с территории Украины может получить от России ошеломляющий ответ. Кроме того, аналитик посоветовал НАТО обратить внимание на предостережения, высказанные российской стороной, и не допустить дальнейшей эскалации конфликта. 

Эскобар подчеркнул, что США и их союзники подталкивают "мир к пропасти".

"Орешник" был применен на Украине 21 ноября. Это стало ответом на дальнобойные удары по территории России, произведенные ракетами западного производства.

Шольц назвал ужасающей эскалацией удар "Орешником" по Украине

В Пентагоне заявили о своей обеспокоенности запуском "Орешника", а канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал применение Россией ракеты средней дальности "пугающей эскалацией".

Путин отметил, что ракетная система "Орешник" не является средством массового поражения, это высокоточное гиперзвуковое оружие.

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