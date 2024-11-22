Российский дрон уничтожил бронеавтомобиль ВСУ в Курской области

Российский дрон уничтожил бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Операция попала на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Минобороны.

Съемка ведется от первого лица.

«Операторы FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" обнаружили и уничтожили бронеавтомобиль ВСУ», — заявили в Минобороны.

На кадрах заметно, как беспилотник летит прямо под башню украинской бронетехники. После этого сигнал обрывается, а камера с другого устройства фиксирует взрыв.

До этого Минобороны показало кадры удара вертолета Ми-28НМ по украинским военным в Курской области. Уточнялось, что удар был проведен по скоплению личного состава и опорному пункту украинских войск в приграничном районе российского региона.