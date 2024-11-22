Глава ДНР Денис Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале видео из донецкого поселка Кураховка. Расстояние между Кураховкой и городом Курахово по прямой составляет восемь километров.

Пушилин подчеркнул, что российская армия, несмотря ни на что, демонстрирует «только движение вперед». Он добавил, что «на устах» военных в Донбассе сейчас заявление президента РФ Владимира Путина о пуске «Орешника».

«Сегодня на направлении, на котором работает легендарная 114-я бригада 51-й армии. Могу сказать, что находимся сегодня в Кураховке, очень созвучно, к сожалению, пока еще не Курахово, но это все очень близко, именно это направление», - рассказал глава ДНР.

The Economist ранее рассказал, что российские силы под городом Курахово превосходят ВСУ по численности по крайней мере в шесть раз, и отступление украинцев выглядит неизбежным. Опрошенные CNN эксперты заявили, что Курахово перейдет под контроль России «в ближайшие дни или недели».