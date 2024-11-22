Российские войска перемололи лучшие части Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале, об этом заявил глава ведомства Андрей Белоусов во время посещения группировки войск «Север».

Министр провел рабочее совещание на пункте управления группировки, где заслушал доклады командования по текущей обстановке и обеспечению войск в зоне спецоперации, а также характеру действий противника.

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«Здесь перемололи лучшие части (ВСУ — прим. ред.) … сорвали по сути им всю кампанию 2025 года», — сказал Белоусов.

Отмечается, что на командном пункте главе Минобороны продемонстрировали применяемое украинской армией вооружение производства стран НАТО. В их числе беспилотники, средства связи и стрелковое оружие. Министр поблагодарил командиров подразделений группировки «Север» за высокие результаты боевой работы и вручил военнослужащим государственные награды.